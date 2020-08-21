قتيل و9 مصابين في حريق فندق بإسبانيا (فيديو)

21 أغسطس 2020 - 05:11 م

لقي رجل مصرعه وأصيب تسعة أشخاص آخرين إلى المستشفى بعد اندلاع حريق الليلة الماضية في فندق يرتاده المشاهير في منطقة كوستا ديل سول الإسبانية .









وقال شهود عيان إنهم رأوا "كرة كبيرة من النار" تلتهم فندق "سيسو ماربيا" في حوالي الساعة 6.15 صباحًا، وشاهدوا رواد الفندق يقفزون من الشرفات للفرار.









وأظهر مقطع فيديو أشخاصًا يتسلقون واجهة المبنى الخشبية لإنقاذ أنفسهم. وقام رجال الإطفاء برش الخشب بالماء لتبريده حتى يتمكن الأشخاص العالقون في الداخل من الصمود لفترة كافية حتى يتم إنقاذهم باستخدام السلالم.









ويقع الفندق ذو الأربع نجوم على بعد خمسة أميال خارج ماربيا، وهو معروف بأنه مقصد للنجوم والمشاهير.









وأكدت الشرطة، أن القتيل مواطن فرنسي توفي أثناء محاولته الهروب من النيران.









وقال متحدث، إن تسعة مصابين آخرين نقلوا إلى المستشفى بسبب استنشاق الدخان، وغادر ثمانية منهم. ومن المتوقع خروج التاسع في وقت لاحق الجمعة.









وتم إجلاء جميع المقيمين في الفندق بعد رفع مستوى التحذير في وقت مبكر من صباح اليوم. كما أُمر سكان مبنى مجاور في نويفا أندالوسيا يبلغ عددهم حوالي مائة بإخلائه.









ويحظى الفندق بشعبية كبيرة بين السياح البريطانيين ولكن لا يُعرف ما إذا كان أي منهم يقيم في ذلك الوقت، بحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.









وتقدم رئيس بلدية ماربيا ، أنجيلس مونيوز بالشكر على "العمل الرائع والعمل السريع" لفرق الإطفاء في ماربيا والشرطة المحلية للسيطرة على الحريق وإخماده. وكتبت على "تويتر": "أداؤهم المهني حال دون انتشار التطورات المجاورة".







