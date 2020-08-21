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امرأة تنام مع زوجها وعشيقها في سرير واحد!

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كيلي بلاكسلي
كيلي بلاكسلي

فتحي مجدي

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بعد أربعة أشهر من الزواج، دخلت كيلي بلاكسلي في علاقة غرامية مع رجل آخر، قد يكون هذا عادةً نهاية للعلاقة، لكن كانت المفاجأة حين حصلت على مباركة زوجها نيك لمواعدة آخرين.
وتعرفت كيلي (31 عامًا) من دونكاستر في يوركشاير، شمال شرقي إنجلترا، على جون ستيل (41 عامًا) في أواخر العام الماضي، ومنذ ذلك الوقت، دعت صديقها ليقاسمها الفراش مع زوجها، حتى أصبح الثلاثي لا ينفصلون، حسبما نقلت صحيفة "ديلي ستار".

وعلى الرغم من أن نيك وجون ليسا على علاقة، إلا أنهما يشتركان في سرير مع كيلي، والتي تعترف بوجود "مساحة أقل للسرير والطعام المخزن" في الوقت الحاضر، وعلى الرغم من ذلك، فإنها سعيدة بوجود رجلين في حياتها. 

وقالت في سياق دفاعها عن هذه العلاقة الغريبة: "إنه مفهوم غريب حتى بالنسبة لي، لكنه محرر تمامًا. لقد نشأت في أسرة تقليدية ونشأت على اعتقاد أنه من المفترض أن تبقى مع شخص واحد لبقية حياتك".

وأضافت: "لم أتعرض أبدًا لعلاقات تعدد الزوجات من خلال التلفزيون، والتي كانت لها دلالات سلبية مثل قيام رجل واحد بخيانة عدة نساء. لكنني لا أخون. أنا ونيك صادقان مع بعضنا البعض. لقد كنا في علاقة مفتوحة منذ عام 2017 ولا يمكننا أن نكون أكثر سعادة".

وتابعت كيلي: "بالنسبة لي، تعدد الزوجات لا يتعلق بالجنس، إنه يتعلق بالاتصال العاطفي. أنا على علاقة ملتزمة مع كل من شريكي وأستطيع رؤية المستقبل مع كل منهما. يفترض الناس أننا جميعًا في علاقة ولكن هذا ليس هو الحال - أنا المحور بينهما". 

وواصلت حديثها: "قابلت جون على موقع مواعدة في نوفمبر من العام الماضي. كنت قلقة بعض الشيء بشأن مقابلته بعد فترة ليست طويلة من الزواج. لكن نيك قال: إذا كان لديك ما يكفي من الحب لتقدميه، فابحثي عنه - على الأقل ستحصلين على قهوة مجانية!".

وكان زواج جون قد انتهى سابقًا بسبب علاقة غرامية، لذا اختار العلاقة المفتوحة. 

وأوضحت كيلي: "أول شيء فعلته هو إخبار جون عن زوجي وكان منفتحًا معي بشأن ماضيه. لقد كان أحادي الزوجة لكنه تعرض للخيانة مما أدى إلى علاقة غرامية. قال إن العلاقة المفتوحة تبدو وكأنها شيء قد يحتاجه لأنه كان في السابق بحاجة إلى شيء أكثر". 

واستطردت قائلة: "أقدر صدقه وساعدنا على أن نصبح أقوى. في بعض الأحيان، يكون جون صريحًا جدًا ويخبرني بكل شيء عن شخص قابله ويجب أن أخبره بالتوقف. في البداية، شعرت بالغيرة، لكنني أعرف الآن أن لدي شيئًا مع كليهما لا يمكن لأي شخص آخر تقديمه وسنظل معًا إلى الأبد".

وزادت: "ليس لدينا أي حدود ولكن يجب التحدث عن كل شيء. نتأكد دائمًا من إخبار بعضنا البعض إذا كنا نتحدث إلى شخص آخر حتى نعرف أن الآخر سيحضر موعدًا في الأسبوع التالي".

ويفكر الثلاثي في تكوين أسرة في المستقبل. يخطط كلا الرجلين لتربية الأطفال مع كيلي. وبعد ذلك يمكنهما إجراء اختبارات الحمض النووي عندما يكبر أطفالهم.

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