مفاجأة.. كومان عن ميسي: أتواصل مع جوارديولا بشأن رحيله

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الرياضة

كومان وميسي
كومان وميسي

الطيب حسين

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خرج الهولندي رونالد كومان المدير الفني الجديد لفريق برشلونة الإسباني، بتصريحات قوية ومفاجئة عن نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي.


الهولندي المخضرم أكد على ضرورة أن يشعر النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بأهميته في صفوف الفريق الكتالوني، وإنهاء مسيرته الاحترافية في "كامب نو"، بحسب  تصريحاته لصحيفة "NOS" الهولندية، اليوم الجمعة.

وقال: "لا زال لدي الكثير من التواصل مع بيب جوارديولا، وهو يقول إنه من الرائع العمل مع ميسي".

وأضاف: "ميسي لاعب منتصر، وإذا لم يفز فإنه ينزعج، ويجب أن يشعر بأهميته هنا.. يجب أن ينهي مسيرته هنا، لأنه برشلونة، وبرشلونة ميسي"، بحسب "روسيا اليوم".

وكانت عدة تقارير صحفية قد ذكرت مؤخرا، أن ميسي ينوي الرحيل عن الفريق الكتالوني، بعد الخسارة الكارثية ضد بايرن ميونخ (2-8)، في الدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا.

وقالت تقارير صحفية يوم أمس، إن النجم الأرجنتيني أبلغ كومان، خلال اجتماعه معه، بأنه يرى مستقبله خارج البارسا أكثر من احتمال بقائه مع الفريق.

ووفقا لإذاعة "RAC1" فإن ميسي أخبر كومان في اجتماعه معه يوم أمس، قراره بالرحيل عن صفوف برشلونة في الصيف الحالي وألا يكون جزءا من خطته للمستقبل.

وارتبط اسم "البرغوث" بالعديد من الأندية مثل إنتر ميلان الإيطالي، ومانشستر سيتي الإنجليزي، وباريس سان جيرمان الفرنسي.


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