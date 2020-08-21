حافلتنا مستعدة.. الأهلي يسخر من تعطل أوتوبيس الزمالك

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نشرت الصفحة الرسمية للنادي الأهلي صورة لحافلة الفريق التي ستقل لاعبيه إلى ستاد القاهرة حيث المواجهة المرتقبة أمام الزمالك بالدوري الممتاز.

وعلقت صفحة الأهلي على الصورة قائلة « حافلة فريقنا مستعدة للانطلاق نحو استاد القاهرة والوصول في موعدها المحدد».

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