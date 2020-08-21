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يزن 257 كيلو.. السيسي يوجه بعلاج مواطن على نفقة الدولة

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الرئيس عبد الفتاح السيسي
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قالت وزيرة الصحة والسكان د.هالة زايد، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بسرعة علاج المواطن محمود سمير، الذي يبلغ عمره 35 عامًا، من مدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، بعد مناشدته للتدخل بعلاجه.

يعاني المواطن محمود سمير من السمنة المفرطة، و بعض الجلطات بالسقاين وأطراف جسده لعدم قدرته على الحركة بسبب وزنه الزائد، حيث يبلغ وزنه 257 كيلو جرامًا ولا يستطيع الحركة.


وأشارت الوزيرة إلى أنه تم التواصل مع أحد كبار  أساتذة جراحات السمنة في مصر لإجراء جراحة عاجلة له بمستشفى دار الشفاء على نفقة الدولة، مضيفة أنه تم التواصل مع الحالة وإرسال فريق كامل من المسعفين وإسعاف مجهزة، لنقل الحالة إلى المستشفى، لبدء تلقي العلاج اللازم على نفقة  الدولة وفقًا لتوجيهات الرئيس السيسي.

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