» استشاري نفسي للزوجات: احذري هذا الأمر الخطير

21 أغسطس 2020 - 10:20 م

قال الدكتور عمرو سليمان، استشاري الصحة النفسية، إن الكرم أهم صفات الرجل في التعامل مع الإناث، وهي الفكرة الجامعة لأخلاقيات الرجل التي تشير إلى إمكانية الارتباط به.



وأضاف خلال لقائه مع برنامج «3 ستات»، المذاع على قناة صدى البلد، الذي تقدمه سلوى محمد علي، وسالي حماد، وإيمان يوسف، أن الرجل يكذب لأنه لا يحب الشعور بالحصار.

