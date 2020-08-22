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"الداخلية" تكشف حقيقة فيديو اعتداء ضابط على سيدات بالشرقية

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مصدر يكشف حقيقة اعتداء مصريين على عميد شرطة بالكويت

رصدت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي «يوتيوب» تحت عنوان (ضابط شرطة يعتدي بالضرب على سيدات بالشرقية 2020) يتضمن ظهور مجموعة من ضباط الشرطة مرتدين الملابس الأميرية أمام كلية البنات جامعة الأزهر بالزقازيق.
بالفحص تبين أن الواقعة ترجع أحداثها إلى 10 أكتوبر 2010 أمام كلية البنات، وتم تصويرها حال قيام مجموعة من الطالبات المنتمين لجماعة الإخوان الإرهابية بمحاولة إدخال بعض اللافتات التي تحمل شعار "الجماعة الإرهابية" لعمل معرض لهم بالكلية، وقيامهم بالتظاهر أمام الباب الرئيسي، مما دعي ضباط الحرس الجامعي آنذاك إلى اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وتم تداول القضية فى حينه والفصل فيها.
جاء ذلك في إطار المتابعة الأمنية الدقيقة للأخبار ذات الصلة بالعمل الأمني.

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