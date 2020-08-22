» فنان شهير بعد إصابته بـالشلل: هو أنا هاخد زمني و زمن غيري؟ .. كفاية

أحمد عادل شعبان
كشف الفنان يوسف فوزي عن حقيقة بعض التصريحات المنسوبة له بشأن شكواه من الفنانين لعدم سؤالهم عنه بعد إصابته بالشلل الرعاش.
وقال في تصريحات لبرنامج "المساء مع قصواء" : مقولتش كدا والناس كلها بتسأل ومهتمة وكذلك الفنانين بس أنا معادش عندي صحة احكي .
وأضاف: كفاية عليا 30 سنة فن وأنا سعيد باللي قدمته في المجال .. هو أنا هاخد زمني و زمن غيري؟
واستدرك: لم أهمل في صحتي وحين ظهرت أعراض المرض ذهبت للطبيب وأخبرني وأنه مرض وراثي ولابد من التعايش معه.
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