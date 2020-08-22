تعرف على أسعار الدولار مقابل الجنيه في التعاملات الصباحية

عبد القادر وحيد
شهدت أسعار صرف الدولار أمام الجنيه، اليوم السبت استقرارا في البنوك الحكومية.
وبلغ سعر الدولار في بنك القاهرة 15.88 جنيه للشراء، و15.98 جنيه للبيع.
وفي بنك قناة السويس سجل الدولار 15.89 جنيه للشراء، و15.99 جنيه للبيع|.
وفي البنك التجاري الدولي سجل 15.88 جنيه للشراء، و15.98 جنيه للبيع.
كما بلغ سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي 15.89 جنيه للشراء و15.99 جنيه للبيع.
وفي بنك مصر وصل سعر الدولار 15.88 جنيه للشراء و15.98 جنيه للبيع.
بينما وصل في البنك الأهلي المصري 15.88 جنيه للشراء، و15.98 جنيه للبيع.
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