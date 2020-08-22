  • السبت 22 أغسطس 2020
  • بتوقيت مصر09:47 ص
Advertisements
بحث متقدم
فيديو لأب يسحق ابنه

فيديو تقشعر له الأبدان.. أب متوحش يسحق رضيعه

تركي الحمد: انتهت الصلة بالسماء

تركي الحمد: انتهت الصلة بالسماء

تعرف على أسعار الدولار مقابل الجنيه في التعاملات الصباحية

تعرف على أسعار الدولار مقابل الجنيه في التعاملات الصباحية

ميدو

نبوءة مثيرة من ميدو بشأن نتيجة مباراة القمة بين الأهلي و الزمالك

مؤمن زكريا

شاهد .. بكاء مؤمن زكريا على المسرح أمام أحمد عز يشعل الفيس بوك

رمضان صبحي

صادق: رمضان صبحي اعتدى على أقرب الناس له قبل توقيعه لـ بيراميدز

عبد الخالق عبدالله

مستشار بن زايد عن شتم الإمارات: يا منحطين يا سفلة

كورونا في مصر

"الصحة" تكشف آخر تطورات "كورونا" في مصر

سد النهضة

بيان عاجل من وزارة الري بشأن مفاوضات سد النهضة

خالد عبد الغفار

وزير التعليم العالي يكشف موعد العام الدراسي الجديد

تعرف على أسعار الدولار مقابل الجنيه في التعاملات الصباحية

مال وأعمال

تعرف على أسعار الدولار مقابل الجنيه في التعاملات الصباحية
تعرف على أسعار الدولار مقابل الجنيه في التعاملات الصباحية

عبد القادر وحيد

أخبار متعلقة
#

تفاوت واستقرار في أسعار الدولار.. تعرف على التفاصيل

#

تعرف على أسعار الدولار في تعاملات اليوم

#

تعرف على أسعار الدولار أمام الجنيه في تعاملات اليوم

#

أسعار الدولار مقابل الجنيه في تعاملات اليوم

استقرار

الجنيه

اسعار الدولار

التعاملات الصباحية

شهدت أسعار صرف الدولار أمام الجنيه، اليوم السبت استقرارا في البنوك الحكومية.

 وبلغ سعر الدولار في بنك القاهرة 15.88 جنيه للشراء، و15.98 جنيه للبيع.

وفي بنك قناة السويس سجل الدولار 15.89 جنيه للشراء، و15.99 جنيه للبيع|.

 وفي البنك التجاري الدولي سجل 15.88 جنيه للشراء، و15.98 جنيه للبيع.

كما بلغ سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي 15.89 جنيه للشراء و15.99 جنيه للبيع.

وفي بنك مصر وصل سعر الدولار  15.88 جنيه للشراء و15.98 جنيه للبيع.

بينما وصل في البنك الأهلي المصري 15.88 جنيه للشراء، و15.98 جنيه للبيع.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

باقة ورد من حدائقه الجميلة

محمود سلطان

رحم مصر.. هل عقم أم انقطعت عنه دورة الحياة؟!

فراج إسماعيل

التأمل فيما هو تافه ومأساة..(اللقاح الروسى)

د. هشام الحمامي

الموت في الأدب الغربي

ياسر أنور

غضب قيصر

خضر خضور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» نجم الأهلي: طول عمري بحب الزمالك والإسماعيلي
» جلابية محمد رمضان تثير الجدل عبر انستجرام
» تحرش جماعي بمطربة عربية شهيرة وسط صدمتها
» دنيا سمير غانم تحتفل بعيد ميلاد "قريبتها" الفنانة المغربية .. من هي؟
» بيومي فؤاد يصدم جمهوره بالدخول لمجال عمل جديد .. فما هو؟
» فنان شهير بعد إصابته بـالشلل: هو أنا هاخد زمني و زمن غيري؟ .. كفاية
» "الداخلية" تكشف حقيقة فيديو اعتداء ضابط على سيدات بالشرقية
» استشاري نفسي للزوجات: احذري هذا الأمر الخطير
» سجن ممثلة شهيرة بتهمة الاحتيال لإدخال ابنتيها الكلية
» أمريكي يكسر ذراع شاب مصري ويوجه له إهانات عنصرية
» بث مباشر.. إشبيليلة وإنتر ميلان في نهائي الدوري الأوروبي

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • ظهر

    12:03 م

  • فجر

    04:02

  • شروق

    05:30

  • ظهر

    12:03

  • عصر

    15:40

  • مغرب

    18:35

  • عشاء

    20:05

من الى
بكري الجاك
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة