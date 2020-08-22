أمير سعودي: هل وصلت رسالة "بن سلمان" لهؤلاء الأشخاص

22 أغسطس 2020 - 09:48 ص

في رسالة بعث بها الأمير السعودي سطام آل سعود لأصحاب الفساد أن عمليات مقاومة الفساد ستطالهم.

وأضاف الأمير سطام في تدوينة له على تويتر:" تسارع الأحداث مؤخراً في عملية مكافحة الفساد فلا يكاد يمر يوم دون أن نسمع أو نقرأ عن إقالة مسؤول هنا أو مدير هناك الذين تورطوا في عمليات الفساد أو الاستغلال والإهمال الوظيفي هي رسالة للباقين بأن يد العدالة ستطال كل فاسد كائن من كان" .

وعلق محبو ومتابعو الأمير على تدوينته: " ما فعلته السعودية بحربها على الفساد، لو فعلته أي دولة أوروبية، لقال إلاخونجية: " شاهدوا كيف تنهض الدول "! لكن عندما تفعله السعودية صم بكم عمي".

وعلق آخر :" إزالة عملية استئصال الفساد عملية طويلة ومعقده لكن المبشر بالخير أن هناك بوادر جدية وقوية لملاحقة أهل الفساد والكشف عنهم وبإذن الله ننتهي قريبا من هذا الداء الذي يكبد الدولة خساير كبيره جداً في مواردها ومصروفاتها".

كما علق أحد متابعي الأمير سطام بالقول :" هناك من يراقبنا ويحاسبنا خافوا الله في أعمالكم خافوا الله في الأمانة الموكلة لكم . حكومتنا ما قصرت أبدا هناك جهود وهناك ميزانيات ويهمها المواطن أبدا لم تقصر ربي يحفظ لنا حكامنا ويقويهم أي عمل تقوم فيه خاف الله فيه اسأل نفسك ماذا قدمت في عملك وماذا أنجزت بأمانة.. ولا للفساد".