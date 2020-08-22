  • السبت 22 أغسطس 2020
  • بتوقيت مصر11:32 ص
Advertisements
بحث متقدم
المفتي

المفتي : من يقول مدد يا حسين يقصد هذا الشيء

مرشح قبطي يرفض الاحتفال بفوزه بعد وفاة نائب حزب النور

مرشح قبطي يرفض الاحتفال بفوزه بعد وفاة نائب حزب النور

أمير سعودي: هل وصلت رسالة "بن سلمان" لهؤلاء الأشخاص

أمير سعودي: هل وصلت رسالة "بن سلمان" لهؤلاء الأشخاص

تركي الحمد: انتهت الصلة بالسماء

تركي الحمد: انتهت الصلة بالسماء

المصارع الروسي مع عروسه

فيديو فاضح بحفل الزفاف.. لن تتخيل ما فعله مصارع عالمي مع عروسه

تفوق الخيال.. تعود للحياة بعد 7 ساعات في المشرحة

تفوق الخيال.. تعود للحياة بعد 7 ساعات في المشرحة

فيديو لأب يسحق ابنه

فيديو تقشعر له الأبدان.. أب متوحش يسحق رضيعه

تعرف على أسعار الدولار مقابل الجنيه في التعاملات الصباحية

تعرف على أسعار الدولار مقابل الجنيه في التعاملات الصباحية

ميدو

نبوءة مثيرة من ميدو بشأن نتيجة مباراة القمة بين الأهلي و الزمالك

مؤمن زكريا

شاهد .. بكاء مؤمن زكريا على المسرح أمام أحمد عز يشعل الفيس بوك

أمير سعودي: هل وصلت رسالة "بن سلمان" لهؤلاء الأشخاص

الحياة السياسية

أمير سعودي: هل وصلت رسالة "بن سلمان" لهؤلاء الأشخاص
أمير سعودي: هل وصلت رسالة "بن سلمان" لهؤلاء الأشخاص

عبد القادر وحيد

أخبار متعلقة
#

داعية سعودي: اللهم احفظ "بن سلمان" أن يغتال من تحته

#

داعية سعودي: قناة الجزيرة أثبتت أن بن سلمان رجل استثنائي

#

أمير سعودي عن بن سلمان: "المجد ليس إلا محمدا"

#

وصية مبكية للملك سلمان ينشرها أمير سعودي

أخبار السعودية

سطام

أصحاب الفساد

في رسالة بعث بها الأمير السعودي سطام آل سعود لأصحاب الفساد أن عمليات مقاومة الفساد ستطالهم.

وأضاف الأمير سطام  في تدوينة له على تويتر:"  تسارع الأحداث مؤخراً في عملية مكافحة الفساد فلا يكاد يمر يوم دون أن نسمع أو نقرأ عن إقالة مسؤول هنا أو مدير هناك الذين تورطوا في عمليات الفساد أو الاستغلال والإهمال الوظيفي هي رسالة للباقين بأن يد العدالة ستطال كل فاسد كائن من كان" .

وعلق محبو ومتابعو الأمير على تدوينته: "  ما فعلته السعودية بحربها على الفساد، لو فعلته أي دولة أوروبية، لقال إلاخونجية: " شاهدوا كيف تنهض الدول "! لكن عندما تفعله السعودية صم بكم عمي".

وعلق آخر :" إزالة عملية استئصال الفساد عملية طويلة ومعقده لكن المبشر بالخير أن هناك بوادر جدية وقوية لملاحقة أهل الفساد والكشف عنهم وبإذن الله ننتهي قريبا من هذا الداء الذي يكبد الدولة خساير كبيره جداً في مواردها ومصروفاتها".

كما علق أحد متابعي الأمير سطام بالقول :" هناك من يراقبنا ويحاسبنا خافوا الله في أعمالكم خافوا الله في الأمانة الموكلة لكم . حكومتنا ما قصرت أبدا هناك جهود وهناك ميزانيات ويهمها المواطن أبدا لم تقصر ربي يحفظ لنا حكامنا ويقويهم أي عمل تقوم فيه خاف الله فيه اسأل نفسك ماذا قدمت في عملك وماذا أنجزت بأمانة.. ولا للفساد".


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

باقة ورد من حدائقه الجميلة

محمود سلطان

رحم مصر.. هل عقم أم انقطعت عنه دورة الحياة؟!

فراج إسماعيل

التأمل فيما هو تافه ومأساة..(اللقاح الروسى)

د. هشام الحمامي

الموت في الأدب الغربي

ياسر أنور

غضب قيصر

خضر خضور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» حقيقة وفاة 11 مريضًا بمستشفى الصدر بدمنهور
» "كارتيرون" يستبعد 10 لاعبين من القمة 120
» الباز: هذا ما فعلته مصر لحل الأزمة
» أبرز 10 معلومات عن حكم ساحة لقاء القمة
» شاهد ..لحظة نقل مواطن يعاني من سمنة مفرطة
» نجم الأهلى يعلن حبه ودعمه للزمالك
» مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة
» نجم الأهلي: طول عمري بحب الزمالك والإسماعيلي
» جلابية محمد رمضان تثير الجدل عبر انستجرام
» تحرش جماعي بمطربة عربية شهيرة وسط صدمتها
» دنيا سمير غانم تحتفل بعيد ميلاد "قريبتها" الفنانة المغربية .. من هي؟

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • ظهر

    12:03 م

  • فجر

    04:02

  • شروق

    05:30

  • ظهر

    12:03

  • عصر

    15:40

  • مغرب

    18:35

  • عشاء

    20:05

من الى
بكري الجاك
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة