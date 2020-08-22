» مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

محمد عبد الحارس
تقام اليوم، عدد من المواجهات في مختلف ملاعب العالم، أبرزها مباراة القمة بين الأهلي والزمالك ومباراة ليفربول الودية.
الدوري المصري
طلائع الجيش ضد طنطا – الرابعة عصرا
الجونة ضد نادى مصر – الرابعة عصرا
المصرى ضد مصر المقاصة – السادسة والنصف مساء – على قناة أون تايم سبورت
الزمالك ضد الأهلى – التاسعة مساء – على قناة أون تايم سبورت
الدوري الفرنسي
ديجون ضد أنجيه – الخامسة مساء - على قناة beIN Sports HD 5
ليل ضد رين – التاسعة مساء – على قناة beIN Sports HD 5
مباراة ودية
ليفروبل ضد شتوتجارت السادسة مساء
ظهر12:03 م
فجر
04:02
شروق
05:30
ظهر
12:03
عصر
15:40
مغرب
18:35
عشاء
20:05