» أبرز 10 معلومات عن حكم ساحة لقاء القمة

22 أغسطس 2020 - 10:25 ص

ساعات قليلة وتنطلق صافرة الحكم الكرواتى إيفان بيبك، الذى يدير لقاء القمة 120 بين قطبي الكرة المصرية فى التاسعة مساء اليوم على إستاد القاهرة الدولى.

ونستعرض لكم أبرز المعلومات عن الحكم الكرواتى:

ولد فى 30 مايو 1977، بدأ حياته لاعب كاراتية، ويعمل خبيرا اقتصاديا، دخل مجال التحكيم وهو بعمر الـ23 عاما ، لأن والده كان رئيس لجنة الحكام في كرواتيا في ذلك التوقيت.

وحصل على الشارة الدولية عام 2003، وتم اختياره ضمن القائمة الأولية للحكام المشاركين فى بطولة كأس العالم 2010 بجنوب أفريقيا إلا أنه تم استبعاده لاحقًا.

وتولى الحكم الكرواتى إدارة مباراة القمة بين الأهلى والزمالك رقم 100 والتى انتهت بفوز الأهلى بهدف دون رد موسم 2007-2008.

كما تولى إيفان بيبك قيادة الساحة فى 24 بطولة مختلفة منها دورى أبطال أوروبا، والدورى الأوروبى، وكأس العالم للشباب ومباريات ودية مختلفة وشارك الحكم فى 24 مباراة بالدورى السعودى هذا الموسم "22 مرة حكم رابع ومرتين حكم ساحة".

وأدار بيبك مباراة الأهلى وبيراميدز، في الموسم الماضي التي كانت مؤجلة من الجولة الـ25 من مسابقة الدورى العام,، وتلقى خلالها الأهلي الهزيمة بهدف دون رد.