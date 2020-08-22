» "كارتيرون" يستبعد 10 لاعبين من القمة 120

22 أغسطس 2020 - 10:52 ص

أعلن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك، 21 لاعبا لقائمة الفريق استعدادا لمواجهة الأهلي المقرر لها مساء اليوم على إستاد القاهرة في الجولة الـ21 من مسابقة الدوري العام.

وضمت القائمة

فى حراسة المرمى: محمد ابوجبل، محمود عبد الرحيم "جنش"، محمد صبحي.

فى الدفاع: محمود علاء، محمود الونش، محمد عبدالغني، حسام عبدالمجيد، محمد عبد الشافي، حازم امام.

فى خط الوسط: طارق حامد، فرجاني ساسي، أحمد سيد زيزو، يوسف أبراهيم اوباما، اسلام جابر، محمد اوناجم، أشرف بن شرقي، حسام أشرف.

فى الهجوم: مصطفى محمد، كاسونجو كابونجو ، عمر السعيد ، اسامة فيصل.

واستبعد الفرنسى 10 لاعبين وهم: محمد عواد ومحمد عبد السلام واحمد عيد ومحمد عنتر وكريم بامبو، مصطفى فتحي ومحمد حسن للإصابة، فيما يغيب عبد الله جمعة وشيكابالا وإمام عاشور (للإيقاف).