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وتغلق مكتبها.. الأطباء تستغني عن " منى مينا"

وتغلق مكتبها.. الأطباء تستغني عن " منى مينا"

الحياة السياسية

ارشيف
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متابعات - محمد إبراهيم

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الأطباء

حكام

دوري

مني مينا

الجبلاية

أعلنت نقابة الأطباء الاستغناء عن خدمات الدكتورة منى مينا عضو مجلس نقابة الأطباء السابق، والتي كانت تتولى مهام لجنة الشكاوى بالنقابة بشكل ودى وليس رسميًا، وأغلق مكتبها بالنقابة بمقر لجنة الشكاوى، لحين وصول الدكتور عماد سمير المكلف بحل محلها باللجنة وفق لما أقره اجتماع المجلس الأخير.

وأعلنت اللجان النقابية بأنه يمكنها الاستعانة بأعضاء من خارج المجلس كمتطوعين أو منتدبين، وعليه تم الإبقاء على الدكتورة منى مينا بشكل ودى بلجنة الشكاوى لخبرتها على مدار سنوات بالعمل النقابى ولقربها من أعضاء المجلس الحالى وعلى رأسهم الدكتور حسين خيرى نقيب الأطباء.


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