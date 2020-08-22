» استشاري نفسي للزوجات: ثقي في زوجك وإلا هتتصدمي

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صدى البلد

استشاري نفسي

أكد الدكتور عمرو سليمان، استشاري الصحة النفسية، أن الكرم أهم صفات الرجل في التعامل مع الإناث، وهي الفكرة الجامعة لأخلاقيات الرجل التي تشير إلى إمكانية الارتباط به. 

وأضاف "سليمان" خلال حواره ببرنامج "3 ستات" المذاع على قناة صدى البلد، الذي تقدمه الفنانة سلوى محمد علي ، أن الرجل يكذب لأنه لا يحب الشعور بالحصار.

وأشار استشاري الصحة النفسية ،إلى أن تقييد الرجل من زوجته غير مطلوب بالنسبة له، محذرًا من الذي يقبل بالتقييد لأنه لا يقبله، مخاطبا الزوجات :" سيبي زوجك و ثقي فيه وإلا هتتصدمي بردود فعل و تصرفات غير محبوبة".

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