» صادم .. وفاة 4 أعضاء جدد من الأطباء بـ كورونا

22 أغسطس 2020 - 02:09 م

قال الدكتور إبراهيم الزيات، عضو مجلس نقابة الأطباء، إن عدد شهداء الأطباء نتيجة الإصابة بفيروس كورونا المستجد، ارتفع ليصل إلى 165 طبيبا.

ونعى "الزيات"، خلال تصريحات له، كلًا من الدكتور وائل شكرى، أخصائي الباطنة بنى سويف، والدكتور هشام على غنيم، استشارى الباطنة اسكندرية، والدكتور عصمت عبد الخالق، نساء وتوليد إسكندرية، والدكتورة دينا قطب طبيب، مقيم نساء مستشفى المحلة العام، داعيا الله أن يغفر لهم، وأن يدخلهم فسيح جناته.

وأوضح عضو نقابة الأطباء، أن عدد الإصابات بين الأطباء بفيروس كورونا، والتى تمكنت النقابة من رصدها تعدت الـ4 آلاف إصابة، فيما بلغ عدد شهداء الأطباء 165 طبيبا، مشيرا إلى أن نسبة الوفيات بين الأطباء تتراوح بين 5% و7%.