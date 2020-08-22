» «النقل العام» : بقينا زى ألمانيا

22 أغسطس 2020 - 02:19 م









أكد المهندس رزق علي، رئيس هيئة النقل العام، أن أسطول الهيئة بالكامل سيحول خلال عامين إلى العمل بالغاز الطبيعي، وهو ما سيكون أكثر توفيرا لانخفاض سعره مقارنة بالسولار وأفضل للبيئة.







وأضاف "علي"، خلال لقاء خاص ببرنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم السبت، أن استخدام الأتوبيس الواحد للغاز الطبيعي يوفر سنويا 100 ألف جنيه، لافتا إلى أنهم يبحثون عن آليات جديدة لتوفير نفقات، منوها بأن الـ 20 أتوبيس الذين تم تشغيلهم اليوم هى نفس الأتوبيسات الموجودة في ألمانيا، ولكنها تجميع مصري، معلقا: "نفس الأتوبيس اللي ماشي في ألمانيا".







وتابع :"السائقين بهيئة النقل العام يحصلون على دورات تدريبية في طريقة التعامل مع الجمهور، لافتا إلى أنهم يستهدفون الدفع بالأتوبيسات الجديدة في خطوط جديدة لخدمة المواطنين".

