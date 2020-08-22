  • السبت 22 أغسطس 2020
  • بتوقيت مصر04:37 م
Advertisements
بحث متقدم
ضاحي خلفان

خلفان: لهذا السبب.. مستعدون للتحالف مع الشيطان

صدام حسين

"طباخ الريس" يفجر مفاجآت لأول مرة عن صدام حسين

ارشيفية

مفاجأة.. استخدام حليب السيدات المتعافات كعلاج لـ"كورونا"

كورونا السعودية

لأول مرة.. السعودية تسجل هذا الرقم في إصابات كورونا

منة عبدالعزيز وصديقها

ليست عذراء وعاشرتها 6 مرات.. اعترافات صديق منة عبدالعزيز

ارشيف

مفاجأة "الخطيب" قد لا يحضر القمة لهذا السبب

ارشيف

محكمة أمريكية تصدم "ترامب" فى هذا الأمر

وزير التموين

التموين: المواطن يشعر بالرضا

أخيرا كشف هوية "القاتل الذهبي" .. 87 ضحية في 53 مسرح جريمة

أخيرا كشف هوية "القاتل الذهبي" .. 87 ضحية في 53 مسرح جريمة

ارشيف

وتغلق مكتبها.. الأطباء تستغني عن " منى مينا"

خلفان: لهذا السبب.. مستعدون للتحالف مع الشيطان

عرب وعالم

ضاحي خلفان
ضاحي خلفان

محمد فضل

أخبار متعلقة
#

وزير المال اللبناني : المحادثات مع صندوق النقد معلقة لهذا السبب

#

جمعة: لهذا السبب لم يقتل فرعون موسى مع السحرة

#

لهذا السبب.. هذا أسبوع الحسم مع «كورونا»

إسرائيل

إيران

ضاحي خلفان

الشيطان

كشف الفريق ضاحي خلفان، نائب رئيس شرطة دبي، عن جانب من دوافع افمارات للتطبيع مع إسرائيل، مهاجمًا النظام الإيراني بشدة، ومؤكدًا أن دول الخليج مستعدة للتعاون مع الشيطان وليس إسرائيل فقط من أجل التصدي لهذا المشروع.

وقال خلفان في سلسلة تغريدات على صفحته الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي"تويتر": "دول الخليج العربي مش مع إسرائيل.. لو مع الشيطان عليها أن تتحالف في سبيل التصدي للمشروع الفارسي في الوطن العربي.. لأن إيران الملالي مشروع لخائن مزروع كحسن وعبد الملك وآخرين".

وأضاف خلفان: "مشروع إيران مشروع يهدف إلى ابتلاع الدول العربية.. ولذلك يلتقي أردوغان مع خامئني في هدف واحد ابتلاع الكيكة العربية إذا جاز التعبير.. اليمن الشمالي اليوم فارسية الهوى والمشاعر والاهداف".

وتابع:" ما كنت أظن أن إيران دخلت في العمق اليمني الى هذا الحد. الا لما نرى الآن مشاعر اليمنيين الجياشة عقائديا تجاه حكام قم…ولعنهم لإخوانهم العرب.. إلا ما ندر.. ما كنا نعلم أن اليمن الشمالية ملغومة بفارسية طائفية تحمل كل هذه الكراهية لأهل السنة الا الآن.. إيران اليوم كومة من الجماعات الارهابية.. تمتد من طهران إلى اليمن الى لبنان الى سوريا الى حماس.. الخ.. شريط ارهابي خطير.. ولا تنسون العراق".

وأوضح نائب شرطة دبي السابق: "ولهذا انتزعوا الجنوب من انياب إيران…سلمتها الامارات للشرعية والشرعية لن تسترجع الشمال.. كما ارى.. لان الشرعية مخترقة من إيران واردوغان.. كانت إيران قبل اربعين سنة تتحدث عن تصدير الثورة وكان البعض يستهزئ بما تقول …وفعلا صدرت لنا الحوثي وحسن نصر الله.. وغيرهم.. وأصبحوا شرا مستطيرا في الوطن العربي.. قضية إيران ليست قضية سنة وشيعة.. ولكنها قضية عرب وفرس.. والشاهد العراق.. والا العرب الذين يقتلون من العراق من الشيعة ونفس المذهب.. لمن بس لأنهم عرب تغتالهم يد إيران".


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

باقة ورد من حدائقه الجميلة

محمود سلطان

رحم مصر.. هل عقم أم انقطعت عنه دورة الحياة؟!

فراج إسماعيل

التأمل فيما هو تافه ومأساة..(اللقاح الروسى)

د. هشام الحمامي

الموت في الأدب الغربي

ياسر أنور

غضب قيصر

خضر خضور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» «النقل العام» : بقينا زى ألمانيا
» صادم .. وفاة 4 أعضاء جدد من الأطباء بـ كورونا
» وزيرة الصحة :دا الحل الوحيد لتخلص من كورونا
» استشاري نفسي للزوجات: ثقي في زوجك وإلا هتتصدمي
» محمد موسى: خاسر من يضع نفسه أمام مصر
» عزل عميد تربية "بنها" بسبب رشوة جنسية
» إعلامي : إحنا اللي قلبنا المعادلة في ليبيا
» 4 معلقين على القمة 120 أبرزهم مدحت شلبى
» حقيقة وفاة 11 مريضًا بمستشفى الصدر بدمنهور
» "كارتيرون" يستبعد 10 لاعبين من القمة 120
» الباز: هذا ما فعلته مصر لحل الأزمة

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • مغرب

    06:35 م

  • فجر

    04:02

  • شروق

    05:30

  • ظهر

    12:03

  • عصر

    15:40

  • مغرب

    18:35

  • عشاء

    20:05

من الى
بكري الجاك
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة