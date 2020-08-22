عريس يتلقى فيديو مخل لعروسه في حفل الزفاف فكانت الصدمة(صور)

22 أغسطس 2020 - 04:27 م

في واقعة صادمة لم تخل من الانتقام، أرسل شخص فيديو مخل للعريس تظهر فيه عروسه بوضعيات غير لائقة، وذلك أثناء حفل الزفاف، الأمر الذي أصاب العريس بالصدمة.

الواعقة حدثت في زفاف بطل العالم في المصارعة الرومانية، الروسي ?زاوربيك سيداكوف?، حيث قام بطرد عروسه خلال حفل الزفاف، بعد أن وصلته مشاهد لها وهي بوضعيات غير لائقة.

وذكرت وكالة "?نوفوستي?" الروسية إن سيداكوف وبعض الضيوف تلقّوا خلال الإحتفال رسائل هاتفية رافقتها مقاطع فيديو، أظهرت عروسه جالسة بوضعيات غير لائقة، وبعد ذلك أمسك سيداكوف عروسه بشعرها، وطردها من حفل الزفاف.

وإدّعى صاحب الرسالة، بحسب القناة التلفزيونية الروسية، أن الفتاة التي إختارها سيداكوف عروساً له، كانت تعمل في الماضي في مكاتب "تقدم خدمات مرافقة الأثرياء".

كما قالت القناة التلفزيونية إنّ عشيقاً سابقاً للعروس دبّر تلك الفضيحة، في محاولة للإنتقام منها بهذه الطريقة.