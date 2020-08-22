«ترامب»: «الدولة العميقة» تعرقل التوصل للقاح كورونا قبل انتخابات الرئاسة

22 أغسطس 2020 - 04:56 م

اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب السبت، إدارة الغذاء والدواء بتعمد السير ببطء في علاجات (كوفيد – 19) للإضرار بفرص إعادة انتخابه خلال الانتخابات الرئاسية المقررة في نوفمبر المقبل.





وغرد ترامب عبر حسابه على موقع "تويتر": "الدولة العميقة، أو أي شخص آخر، في إدارة الغذاء والدواء الأمريكية تجعل من الصعب جدًا على شركات الأدوية الحصول على أشخاص لاختبار اللقاحات والعلاجات".





وأضاف: "من الواضح أنهم يأملون في تأخير الإجابة إلى ما بعد 3 نوفمبر (موعد الانتخابات الرئاسية). يجب التركيز على السرعة وإنقاذ الأرواح!".





وفي وقت سابق هذا الأسبوع، أوقفت إدارة الغذاء والدواء الموافقة الطارئة لبلازما الدم كعلاج للمرض.





وكان ترامب حث إدارة الغذاء والدواء على أن تكون أكثر استباقية خلال جائحة فيروس كورونا.





وفي الشهر الماضي، دعا مجددًا إلى تناول عقار هيدروكسي كلوروكوين المضاد للملاريا كعلاج لفيروس كورونا المستجد، بعد أن سحبت إدارة الغذاء والدواء ترخيصها لاستخدام الدواء في المستشفيات، بدعوى عدم وجود دليل على فعاليته.



