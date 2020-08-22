مستشار الرئيس يكشف موعد احتمال عودة ذروة كورونا

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الصحة

كورونا

مستشار الرئيس

محمد عوض تاج الدين

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس لشؤون الصحة، إن الإلتزام بالإجراءات الاحترازية يجب أن يتحول إلى سلوك اجتماعي، وأكد أنه سيستمر حتى شهر مارس القادم.

وأضاف المستشار الرئاسي، أن أي احتمالية لزيادة أعداد المصابين بفيروس كورونا ستكون فى سبتمبر ونوفمبر وديسمبر، لأنه فى تلك الفترة تنتشر العدوى بالإنفلونزا الموسمية، بالإضافة إلى وجود فيروس كورونا واستمراره، ومن الممكن أن يحدث الخلط بين الفيروسين.

وأوضح أن اللقاح ليس علاجا ولكنه وقاية، منوها بأن بروتوكولات العلاج والشق الدوائى تجري دراستها بعناية كبيرة قبل التعامل بها، مؤكدًا أنه لم يتم ظهور أي لقاح ضد فيروس كورونا حتى الآن.

وأشار إلى أن هناك لقاحات بريطانية وأمريكية وروسية وصينية يجري الإعلان عنها، ولكن لم يتم إنتاج لقاح للتداول تجاريًا حتى الآن، مشددا على أن مصر تسعى لتوفير اللقاحات لشعبها فور ظهورها في السوق.


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