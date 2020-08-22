نجم الأهلي يوجه رسالة لمؤمن زكريا قبل لقاء القمة

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حرص محمود عبد المنعم كهربا لاعب النادى الأهلي، على دعم زميله مؤمن زكريا بعد اللقطة التى بكى فيها ليلة أمس وذلك عبر صفحته بموقع الصور والفيديوهات إنستجرام. 


ونشر كهربا، فيديو للفنان أحمد عز وهو يدعم مؤمن زكريا على خشبة المسرح بعدما تواجد الأخير لمشاهدة مسرحية "علاء الدين".


وعلق محمود كهربا على الفيديو قائلًا "شكرا للفنان الإنسان أحمد عز على مشاعرك دي مع أطيب وأجدع أخ اللي كتير فرحنا كلنا واللي كلنا بنحبه وبندعيله???? ومستنينه يرجع إن شاء الله أحسن من الأول وسط كل الناس اللي بتحبه ♥? مؤمن زكريا وحشتنا وفي انتظارك ??????".


ويلتقي قطبا الكرة المصرية اليوم السبت حيث يطمح الزمالك في خطف الثلاث نقاط من الأهلي لتعزيز الوصافة وتقليص فارق النقاط مع المارد الأحمر.

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