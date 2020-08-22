» إمام مسجد قباء ينعي «داعية مصري»

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الداعية السلفي المصري الشيخ حسن عبد الوهاب
الداعية السلفي المصري الشيخ حسن عبد الوهاب

فتحي مجدي

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نعى إمام مسجد قباء بالمدينة المنورة، الداعية السلفي المصري الشيخ حسن عبد الوهاب مرزوق البنا، الذي وافته المنية عن عمر يناهز 95 عامًا.  
وكتب الشيخ سليمان الرحيلي (سليمان بن سليم الله) عبر حسابه في موقع "تويتر": "توفي اليوم الشيخ العالم حسن بن عبدالوهاب بن مرزوق البنا المصري، لقيته في المدينة ورأيت فيه من العلم والتواضع عجبًا ورأيت منه حرصا عظيمًا على السنة وأهلها".

وأضاف: "ومن لطفه قال لي أنت ابن عثيمين الثاني وأنت فقيهنا، رحمه الله رحمة واسعة وقيض من ينشر علمه وعوض مصر والأمة خيرًا وحفظ علماءنا".

وعمل الشيخ البنا مدرسًا بالجامعة الإسلامية بترشيح من الداعية الراحل الشيخ محمد البنا، للشيخ عبد العزيز ابن باز مفتي السعودي الراحل. 

وهو حاصل على إجازات فى الدعوة من جماعة أنصار السنة المحمدية، وأنهى عمله بالجامعة الإسلامية عام 1985 وعاد إلى القاهرة ومارس الدعوة فى جماعة أنصار السنة المحمدية فى خطب الجمعة والمحاضرات بمساجد الجامعة.


ثم رشح لمؤتمر القرآن والسنة بولاية ديترويت، بترشيح من الشيخ أسامة القوصي، وكان وقتها من دعاة المنهج والعقيدة بمسجد الهدي المحمدي بضاحية عين شمس.


ووجهت الدعوة إليه لزيارة الولايات المتحدة، حيث زار مسجد الصحابة بمدينة كولوميس بولاية أوهايو لمدة شهر في عام 2012 وقام بزيارة ولاية شيكاغو وأوهايو وأتلانتا وفيلادلفيا.

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