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تغريدة غامضة من أرسنال تثير الجدل عن "صلاح"

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صلاح
صلاح

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شهادة صادمة من نجم «ليفربول» عن محمد صلاح

صلاح الدين

هولندا

ليفربول

أرسنال

فينورد

اثار فريق ارسنال الانجليزي الجدل منذ قليل في الوسط الرياضي بسبب تغريدة اعلن من خلالها عن اللاعب الهولندي الشاب صلاح الدين، لاعب فريق فينورد.

وجاءت التغريدة مثيرة للجدل بين جماهير ليفربول الانجليزي حيث انه ارسنال قال في تغريدة: " يسعدنا الإعلان عن ضم صلاح، مرحبا بك في أرسنال".

وجاءت هذه التغريدة الغامضة لتهز اركان فريق "الريدز" والجماهيربسبب ان الجميع توقع ان المقصود من التغريدة اللاعب الدولي محمد صلاح نجم منتخب مصر المحترف بين صفوف ليفربول الانجليزي.

يذكر أن أرسنال تعاقد مع صلاح الدين، البالغ من العمر 17 عاما، والمنحدر من أصور مغربية، في صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده مع فريق فينورد الهولندي.

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