نجمة سعودية شهيرة تثير ضجة بـ"البكيني" على البحر

22 أغسطس 2020 - 05:54 م

تخطت النجمة السعودية الشهيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي ?أمل الشهراني?، الخطوط الحمراء والتقاليد المحافظة للمجتمع السعودي- حيث تتواجد حاليا في الخارج-، وظهرت مرتدية ملابس البحر المثيرة "بكيني" على شاطئ البحر.

وظهرت "الشمراني" بملابس البحر التي كانت عبارة عن قطعتين فقط وأظهرت تفاصيل جسدها، ما عرضها لهجوم حاد من قبل المتابعين، وتبرأ منها النشطاء في المملكة.

ودائمًا ما تثير الناشطة السعودية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الجدل عبر ظهورها في صور جريئة رفقة أبنائها كذلك، وهو ما يتسبب في استفزاز السعوديين الذين وصفوها بأنها تستعرض جسدها بطريقة مبتذلة وتتعمد إثارة الجدل.