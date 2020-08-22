  • السبت 22 أغسطس 2020
  • بتوقيت مصر06:14 م
Advertisements
بحث متقدم
العراق كورونا

قفزة مرعبة في إصابات كورونا بدولة عربية

الدكتور محمد عوض تاج الدين

مستشار الرئيس يكشف موعد احتمال عودة ذروة كورونا

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

«ترامب»: «الدولة العميقة» تعرقل التوصل للقاح كورونا قبل انتخابات الرئاسة

ضاحي خلفان

خلفان: لهذا السبب.. مستعدون للتحالف مع الشيطان

صدام حسين

"طباخ الريس" يفجر مفاجآت لأول مرة عن صدام حسين

ارشيفية

مفاجأة.. استخدام حليب السيدات المتعافات كعلاج لـ"كورونا"

كورونا السعودية

لأول مرة.. السعودية تسجل هذا الرقم في إصابات كورونا

مؤمن زكريا والخطيب

نجم الأهلي يوجه رسالة لمؤمن زكريا قبل لقاء القمة

منة عبدالعزيز والمتهمين

ليست عذراء وعاشرتها 6 مرات.. اعترافات صديق منة عبدالعزيز

فصل شرطي أمريكي بعد مهاجمته امرأة سوداء داخل منزلها

فيديو.. فصل شرطي أمريكي بعد مهاجمته امرأة سوداء داخل منزلها

نجمة سعودية شهيرة تثير ضجة بـ"البكيني" على البحر

الصفحة الأخيرة

أمل الشهراني
أمل الشهراني

محمد فضل

أخبار متعلقة
#

نجمة سعودية تثير الجدل عن تركي آل الشيخ

#

القبض على نجمة شهيرة لارتدائها البيكيني على الشاطئ

#

رانيا يوسف تثير ضجة بـ"البكيني"في حمام السباحة

#

أمل الشهراني تثير ضجة وتستفز السعوديين بـ"البكيني"

بحر

سعودية

ضجة

بكيني

أمل الشهراني.

تخطت النجمة السعودية الشهيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي ?أمل الشهراني?، الخطوط الحمراء والتقاليد المحافظة للمجتمع السعودي- حيث تتواجد حاليا في الخارج-، وظهرت مرتدية ملابس البحر المثيرة "بكيني" على شاطئ البحر.

وظهرت "الشمراني" بملابس البحر التي كانت عبارة عن قطعتين فقط وأظهرت تفاصيل جسدها، ما عرضها لهجوم حاد من قبل المتابعين، وتبرأ منها النشطاء في المملكة.

ودائمًا ما تثير الناشطة السعودية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الجدل عبر ظهورها في صور جريئة رفقة أبنائها كذلك، وهو ما يتسبب في استفزاز السعوديين الذين وصفوها بأنها تستعرض جسدها بطريقة مبتذلة وتتعمد إثارة الجدل.

View this post on Instagram

Sunshine is the best medicine ????

A post shared by Amal Alshahrani?? Hope (@amal_tampa) on


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

باقة ورد من حدائقه الجميلة

محمود سلطان

رحم مصر.. هل عقم أم انقطعت عنه دورة الحياة؟!

فراج إسماعيل

التأمل فيما هو تافه ومأساة..(اللقاح الروسى)

د. هشام الحمامي

الموت في الأدب الغربي

ياسر أنور

غضب قيصر

خضر خضور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» تغريدة غامضة من أرسنال تثير الجدل عن "صلاح"
» إمام مسجد قباء ينعي «داعية مصري»
» فيديو.. فصل شرطي أمريكي بعد مهاجمته امرأة سوداء داخل منزلها
» وفيات كورونا في العالم تتخطى الـ800 ألف
» «النقل العام» : بقينا زى ألمانيا
» صادم .. وفاة 4 أعضاء جدد من الأطباء بـ كورونا
» وزيرة الصحة :دا الحل الوحيد لتخلص من كورونا
» استشاري نفسي للزوجات: ثقي في زوجك وإلا هتتصدمي
» محمد موسى: خاسر من يضع نفسه أمام مصر
» عزل عميد تربية "بنها" بسبب رشوة جنسية
» إعلامي : إحنا اللي قلبنا المعادلة في ليبيا

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • مغرب

    06:35 م

  • فجر

    04:02

  • شروق

    05:30

  • ظهر

    12:03

  • عصر

    15:40

  • مغرب

    18:35

  • عشاء

    20:05

من الى
بكري الجاك
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة