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انفجار يودي بحياة عسكريين في مالي

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قتل أربعة جنود ماليين وأصيب آخر بجروح خطرة، اليوم السبت، في انفجار عبوة ناسفة، بينما كانت آليتهم تمر في وسط البلاد.

وقال مصدر عسكري في تصريح لوكالة فرانس برس: "مرت مركبة جنود مجموعة العمل السريع للمراقبة والتدخل فوق عبوة ناسفة في منطقة كورو قرب الحدود مع بوركينا فاسو، ما أدى إلى مقتل أربعة جنود وإصابة آخر بجروح خطرة".

وأضاف المصدر أنه تم إرسال تعزيزات إلى المنطقة.

يذكر أن تمردا عسكريا أطاح بالرئيس المالي، إبراهيم بوبكر كيتا، الأسبوع الماضي، واعتقل عسكريون انقلابيون الرئيس إلى جانب أعضاء من حكومته، قبل أن يعلن استقالته مرغما عبر التلفزيون. 

وعزا العسكريون الذين أجبروا الرئيس على الاستقالة وتسلموا السلطة، خطوتهم هذه إلى "انعدام الأمن في البلاد وافتقار الجيش إلى الإمكانات".

وأعلنت الأمم المتحدة أن ممثلين عنها تمكنوا مساء الخميس من زيارة الشخصيات التي تم اعتقالها خلال الانقلاب، بمن فيهم الرئيس المخلوع ورئيس وزرائه بوبو سيسي، وجميعهم محتجزون في معسكر ببلدة كاتي الواقعة قرب العاصمة باماكو، والتي أصبحت مركز الانقلابيين.



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