يطفئ الحريق المدمر باستخدام البيرة!

22 أغسطس 2020 - 08:10 م

فقد تشاد ليتل، منزله في حريق قبل خمس سنوات، ولم يكن على استعداد لخسارة منزله جراء حرائق الغابات الشرسة التي تجتاح ولاية كاليفورنيا الأمريكية، لذلك أمسك بعلب "البيرة"، من أجل إطفاء الحريق بعد أن نفد الماء.





لم يستسلم ليتل من فاكافيل بكاليفورنيا، حتى عندما تعطلت إمدادات المياه الخاصة به، بدلاً من ذلك، استخدم مشروبه من البيرة، الأكثر مبيعًا في الولايات المتحدة على الرغم من ظهورها في عدد من قوائم "أسوأ بيرة في العالم".





في حين أن البيرة قد تكون "رقيقة ومائية"، وفقًا للخبراء، اكتشف تشاد أنها ممتازة في إطفاء الحرائق.





وأوضح ما حدث لشبكة (KCRA-TV)، لبتابعة لشبكة (NBC): "كان الأمر جنونًا"، واصفًا الحريق بأنه كان سريع الحركة الذي غذته أسطوانات غاز البروبان المتفجرة "كانت أشبه بمنطقة حرب".





كان تشاد يحاول بشكل محموم إزالة العشب الجاف، وغيره من الوقود المحتمل للحريق الذي كان يقترب بشكل خطير من متجر السيارات الخاص به.









وأضاف: "كنت أطفئ النيران على طول الطريق هنا، وأمنعها من التوجه نحو المنزل. في غضون ذلك، اشتعلت النيران في جميع السيارات".









في حين أن تشاد كان لديه بالفعل خراطيم في حال اندلاع حرائق الغابات، إلا أنه لم يكن يتوقع انقطاع إمدادات المياه. وتابع: "لم يكن لدي أي ماء. كان لدي برميل واحد به القليل من الماء، وحاولت استخدامه. لم أنجح".







