الأهلي يفاجئ الزمالك بهذا التشكيل في القمة

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أعلن السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، تشكيل الفريق لمواجهة الزمالك المقرر لها التاسعة مساء اليوم السبت على استاد القاهرة، في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

محمد الشناوي في حراسة المرمى، أمامه محمد هاني وأيمن أشرف وياسر إبراهيم وعلي معلول، وفي خط الوسط عمرو السولية وأليو ديانج وحمدي فتحي، وفي الأمام محمد مجدي أفشة وجونيور أجايي وأليو بادجي.

ويأتي على مقاعد البدلاء كل من علي لطفي ومصطفى شوبير وأحمد فتحي ومحمود وحيد ورامي ربيعة ووليد سليمان ومروان محسن وجيرالدو وعربي بدر.

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