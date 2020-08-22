مدرب الزمالك يعلن تشكيل الفريق لمواجهة الأهلي

أحمد سالم
أعلن باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك، عن تشكيل الفريق لمواجهة القمة أمام الأهلي.
الزمالك يستقبل الأهلي في استاد القاهرة ضمن منافسات الجولة 21 للدوري المصري.
تشكيل الزمالك:
حراسة المرمى: محمد أبو جبل
الدفاع: حازم إمام – محمود علاء – محمود حمدي "الونش" – محمد عبد الشافي
الوسط: فرجاني ساسي – طارق حامد
الوسط الهجومي: أحمد سيد "زيزو" – يوسف إبراهيم "أوباما – أشرف بنشرقي
الهجوم: مصطفى محمد
دكة البدلاء: محمود جنش – محمد عبد الغني – حسام عبد المجيد – إسلام جابر – حسام أشرف – محمد أوناجم – أسامة فيصل – كاسونجو كابونجو – عمر السعيد
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