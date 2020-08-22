  • الأحد 23 أغسطس 2020
  • بتوقيت مصر01:59 ص
Advertisements
بحث متقدم
أرشيفية

كيف يؤثر وقت الأكل على إنقاص الوزن؟.. خبراء يجيبون

تصريحات مفاجئة من وزير التعليم العالي بشأن موجة ثانية من كورونا

خبر سار لأطباء الكويت

الزمالك يتقدم على الأهلي في الدقيقة 13

أستاذ جراحة يجهز مفاجأة للطالب ضحية التنمر بكفر الشيخ

عبد الغفار

وزير التعليم العالي يناشد طلاب الثانوية بهذا الأمر

جريمة غامضة تهز لبنان.. مقتل 3 بمسدس كاتم للصوت

أرشيفية

بث مباشر.. لمباراة القمة بين الأهلي والزمالك

دولار

الدور يستقر خلال تعاملات الأسبوعين.. ننشر سعر اليوم

صورة

مفاجأة.. الحكومة تراقب مخالفات البناء من الفضاء

مدرب الزمالك يعلن تشكيل الفريق لمواجهة الأهلي

الرياضة

باتريس كارتيرون
باتريس كارتيرون

أحمد سالم

أخبار متعلقة
#

تعرف على تشكيل الأهلي لمواجهة الانتاج الحربي

#

مدرب الأهلي يطالب برحيل نجم الفريق

#

مدرب الأهلي السابق: عمري ما هدرب الزمالك حتى لو مش هلاقي آكل

#

نجم الزمالك: نفسي أروح الأهلي مكان أحمد فتحي

أعلن باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك، عن تشكيل الفريق لمواجهة القمة أمام الأهلي.

الزمالك يستقبل الأهلي في استاد القاهرة ضمن منافسات الجولة 21 للدوري المصري.

تشكيل الزمالك:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل

الدفاع: حازم إمام – محمود علاء – محمود حمدي "الونش" – محمد عبد الشافي

الوسط: فرجاني ساسي – طارق حامد

الوسط الهجومي: أحمد سيد "زيزو" – يوسف إبراهيم "أوباما – أشرف بنشرقي

الهجوم: مصطفى محمد

دكة البدلاء: محمود جنش – محمد عبد الغني – حسام عبد المجيد – إسلام جابر – حسام أشرف – محمد أوناجم – أسامة فيصل – كاسونجو كابونجو – عمر السعيد


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

باقة ورد من حدائقه الجميلة

محمود سلطان

قارئة الجي بي إس.. وحكايات أخرى

فراج إسماعيل

التأمل فيما هو تافه ومأساة..(اللقاح الروسى)

د. هشام الحمامي

الموت في الأدب الغربي

ياسر أنور

غضب قيصر

خضر خضور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» إبراهيم فايق مهاجمًا "فايلر": "الزمالك ممكن يعمل كل حاجة في الماتش ده"
» كورونا يعيش على اللحوم والأسماك المجمدة لمدة ثلاثة أسابيع
» كورونا يتفشى في لبنان
» جريمة غامضة تهز لبنان.. مقتل 3 بمسدس كاتم للصوت
» وزير التعليم العالي يناشد طلاب الثانوية بهذا الأمر
» أحمد موسى يكشف عن رسالة مرتضى له قبل القمة
» دراسة تحذر: الغرف المكيفة تساعد في انتشار كورنا
» طفل يموت «غرقًا» في سريره!
» ننشر أسعار الذهب في ختام تعاملات اليوم
» الغيرة القاتلة.. يقطع «قضيب» عشيق طليقته أمام عينها وينتحر
» تعرف على زي الأهلي والزمالك في القمة 120

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    04:02 ص

  • فجر

    04:02

  • شروق

    05:31

  • ظهر

    12:02

  • عصر

    15:39

  • مغرب

    18:34

  • عشاء

    20:04

من الى
بكري الجاك
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة