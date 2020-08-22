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أحمد موسى يكشف عن رسالة مرتضى له قبل القمة

الرياضة

أحمد موسى يكشف عن رسالة مرتضة له قبل القمة
أحمد موسى يكشف عن رسالة مرتضة له قبل القمة

الطيب حسين

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قال الإعلامي أحمد موسى إنه يعشق النادي الأهلي، مشيرا إلى أنه يتمنى فوز فريقه في القمة 120 في المباراة التي تقام على استاد القاهرة ضمن منافسات الجولة 21 من مسابقة الدوري الممتاز.



وأضاف موسى خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، أن وليد سليمان البعبع الأكثر تتويجا بالبطولات من نادي الزمالك، معبرا عن أمله في أن يرتدي كل لاعبي الأهلي خواتم في مباراة القمة.



وتابع الإعلامي أحمد موسى، «خاتم سليمان وما أدراك ما خاتم سليمان في أيد وليد سليمان».



وأشار موسى إلى أنه لا يوجد أمطار ولا سيول والأتوبيسات غير معطلة مردفا: «مرتضى موسى قالي ابقى كلمني بعد المباراة واسألني عن الأتوبيس».



وعبر موسى عن أمله في أن تكون المباراة لائقة بتاريخ الناديين الكبيرين، محذرا من تعطل الفار لأنه مهم في مباراة اليوم.



وأشار إلى أنه يخاف ويقلق من محمد عبد الشافي وطارق حامد وفرجاني ساسي وفي الأمام مصطفى محمد مؤكدا أنه لو حالتهم جيدة هيكون هناك مشكلة.


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