  • الأحد 23 أغسطس 2020
  • بتوقيت مصر01:59 ص
Advertisements
بحث متقدم
أرشيفية

كيف يؤثر وقت الأكل على إنقاص الوزن؟.. خبراء يجيبون

تصريحات مفاجئة من وزير التعليم العالي بشأن موجة ثانية من كورونا

خبر سار لأطباء الكويت

الزمالك يتقدم على الأهلي في الدقيقة 13

أستاذ جراحة يجهز مفاجأة للطالب ضحية التنمر بكفر الشيخ

عبد الغفار

وزير التعليم العالي يناشد طلاب الثانوية بهذا الأمر

جريمة غامضة تهز لبنان.. مقتل 3 بمسدس كاتم للصوت

أرشيفية

بث مباشر.. لمباراة القمة بين الأهلي والزمالك

دولار

الدور يستقر خلال تعاملات الأسبوعين.. ننشر سعر اليوم

صورة

مفاجأة.. الحكومة تراقب مخالفات البناء من الفضاء

دراسة:

كورونا يعيش على اللحوم والأسماك المجمدة لمدة ثلاثة أسابيع

آخر الأخبار

كورونا يعيش على اللحوم والأسماك المجمدة لمدة ثلاثة أسابيع
كورونا يعيش على اللحوم والأسماك المجمدة لمدة ثلاثة أسابيع

فتحي مجدي

أخبار متعلقة
#

اكتشاف فيروس كورونا على عبوات المأكولات البحرية بالصين

#

مصابة بكورونا تهزم الفيروس وتنجب 3 توائم

#

بيع أطفال على «إنستجرام» و«فيس بوك» يفتح تحقيقًا

#

وزير الإعلام: لا نعلم موعد انتهاء جائحة كورونا

كشفت دراسة جديدة أن فيروس كورونا المستجد يمكن أن يعيش على اللحوم والأسماك المجمدة لمدة ثلاثة أسابيع.
وحذر العلماء من أن الأطعمة الملوثة يمكن أن تسبب تفشي فيروس كورونا، لأنه يعيش حتى في درجات الحرارة المنخفضة.

جاء ذلك من خلال دراسة جرت على عينات من سمك السلمون والدجاج ولحم الخنزير بمحلات السوبر ماركت في سنغافورة بعد إصابتها بالفيروس.

قام الباحثون بتخزينها في درجات حرارة متجمدة ظروف تحاكي تلك المستخدمة في نقل الطعام بين البلدان - بين 4 درجات مئوية، وهي درجة حرارة التبريد القياسية، و20 درجة مئوية تحت الصفر، وهي درجة حرارة التجميد القياسية.

وبعد 21 يومًا، اكتشفوا أن الفيروس لا يزال موجودًا في عينات اللحوم والأسماك، وهو ما يفسر من وجهة الباحثي تفشي المرض في البلدان التي لم يكن لديها أي حالات إصابة بفيروس كورونا لفترات طويلة، ويمكن أن يؤدي إلى ارتفاعات في المستقبل.

قالت الدراسة: "هناك حاجة إلى تفسير تفشي (كوفيد – 19) في المناطق ذات الاستئصال المحلي الواضح، بعد أن ظهرت حالات تفشي المرض في الآونة الأخيرة في فيتنام ونيوزيلندا وأجزاء من الصين حيث لم تكن هناك حالات منذ بضعة أشهر".

وأضافت: "يعتبر استيراد الأغذية الملوثة وتغليفها مصدرًاً مجديًا لمثل هذه الفاشيات ومصدرًا لتجمعات داخل الفاشيات الحالية". 

وتابع الباحثون في الدراسة: "بينما يمكن القول بثقة أن انتقال العدوى عبر الأطعمة الملوثة ليس طريقًا رئيسيًا للعدوى، فإن احتمال انتقال العناصر الملوثة إلى منطقة لا يوجد بها (كوفيد – 19) وبدء تفشي المرض يعد فرضية مهمة.

وحذروا من أنه "من المحتمل أن يصبح معالج الطعام المصاب حالة مؤشر لتفش جديد. سوق المواد الغذائية الدولية ضخمة ويمكن توقع حدوث حدث بعيد الاحتمال من وقت لآخر".

قال البروفيسور جيمس وود، رئيس قسم الطب البيطري في جامعة كامبريدج، لصحيفة "صنداي تلجراف": "يناقش المؤلفون، بشكل معقول للغاية، كيف أنه من المهم أن يتم تحفيز عمال المصنع على عدم الذهاب إلى العمل عند ظهور أعراض (كوفيد – 19) أو الاتصال بهم".

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

باقة ورد من حدائقه الجميلة

محمود سلطان

قارئة الجي بي إس.. وحكايات أخرى

فراج إسماعيل

التأمل فيما هو تافه ومأساة..(اللقاح الروسى)

د. هشام الحمامي

الموت في الأدب الغربي

ياسر أنور

غضب قيصر

خضر خضور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» إبراهيم فايق مهاجمًا "فايلر": "الزمالك ممكن يعمل كل حاجة في الماتش ده"
» كورونا يعيش على اللحوم والأسماك المجمدة لمدة ثلاثة أسابيع
» كورونا يتفشى في لبنان
» جريمة غامضة تهز لبنان.. مقتل 3 بمسدس كاتم للصوت
» وزير التعليم العالي يناشد طلاب الثانوية بهذا الأمر
» أحمد موسى يكشف عن رسالة مرتضى له قبل القمة
» دراسة تحذر: الغرف المكيفة تساعد في انتشار كورنا
» طفل يموت «غرقًا» في سريره!
» ننشر أسعار الذهب في ختام تعاملات اليوم
» الغيرة القاتلة.. يقطع «قضيب» عشيق طليقته أمام عينها وينتحر
» تعرف على زي الأهلي والزمالك في القمة 120

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    04:02 ص

  • فجر

    04:02

  • شروق

    05:31

  • ظهر

    12:02

  • عصر

    15:39

  • مغرب

    18:34

  • عشاء

    20:04

من الى
بكري الجاك
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة