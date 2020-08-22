الزمالك يحسم قمة الدوري المصري بفوز كبير على الأهلي

22 أغسطس 2020 - 11:30 م

حقق الزمالك فوزًا كبيرًا على جاره وغريمه التاريخي الأهلي بثلاثة أهداف لهدف، السبت، في قمة مباريات الجولة 21 من منافسات الدوري المصري الممتاز.



بدأت المباراة على وقع هجومي مُكثف من قبل الأهلي، قابله الزمالك بهدوء وتوازن دفاعي، رغم التهديدات الخطيرة التي صنعها المهاجم السنغالي أليو بادجي.

ومع انقضاء العشر دقائق الأولى، فرض الزمالك أفضليته على أرض الملعب، ونجح الفريق في تسجيل أول أهداف اللقاء في الدقيقة 13، بعد كرة عرضية من المغربي أشرف بن شرقي تابعها أحمد سيد في شباك حارس الأهلي محمد الشناوي.



وعقب تأخره بالنتيجة، حاول الأهلي استدراك الموقف سريعًا من خلال تحركات محمد مجدي أفشة وأليو بادجي الخطيرة، إلا أن الزمالك تمكن من المحافظة على نظافة شباكه مع تألق خط الدفاع ومن خلفه الحارس محمد أبو جبل.

ودخل الأهلي شوط المباراة الثاني بضغط هجومي عالِ، وأسفرت محاولاته العديدة عن إحراز المدافع ياسر إبراهيم لهدف التعادل في الدقيقة 62، مستغلا حالة من الدربكة أمام مرمى الزمالك.



ووسط سيطرة لاعبي الأهلي على أحداث اللقاء واقترابه من مضاعفة النتيجة، تمكن المهاجم مصطفى محمد من تسجيل ثاني أهداف الزمالك في الدقيقة 71، بعدما تسلم كرة عرضية داخل جزاء الأهلي ثم سددها بطريقة رائعة على يمين الحارس محمد الشناوي.



وبعد دخول المباراة في وقتها الضائع، أمن البديل أسامة فيصل فوز الزمالك بهدف ثالث، جاء من هجمة مرتدة أنهت أحلام الأهلي بالعودة في النتيجة.

