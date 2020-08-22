عميد "تربية رياضية" يكشف كواليس رفض ضحية التنمر

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المصريون ـ متابعات

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قال عبد الحليم عكاشة، عميد كلية التربية رياضية بكفر الشيخ، إن اليوم كان آخر موعد لاختبارات القدرات وفقا لمواعيد تنسيق الجامعات.
وكشف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، أنه انتظر أحمد عمر، الطالب الذي تعرض للتنمر في مكتبه صباح اليوم السبت، كما طلب منه لكنه لم يأت بالفعل نظرا لظروف خاصة كما قال الطالب نفسه.
وأضاف عكاشة، أنه شرف أن يكون الطالب أحمد عمر حلمه أن ينضم إلى كلية التربية الرياضية، موضحا أن الكلية مُحكمة بمعايير اختيار الطالب ويتم تشكيل لجان لتنفيذ هذه المعايير على الطلبة المتقدمين للالتحاق بالكلية.
وأوضح أن لجنة القوام داخل اختبارات كلية التربية الرياضية تقوم بالكشف على الطلاب لفحص جميع أجزاء قوام جسم الطالب حتى لا يكون هناك انحرافات في جسمه.
وأشار عميد كلية التربية رياضية بكفر الشيخ، إلى أن ما يعيق انضمام الطالب أحمد عمر إلى الكلية أن لديه مشكلة في الفكين العلوي والسفلي فضلا عن الشفة الأرنبية، وهذه الإعاقة تؤثر على اللياقة التنفسية لدى الطالب وتؤدي إلى خطورة عليه.

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