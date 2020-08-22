» وزير التعليم العالي يكشف تفاصيل الجامعات الأهلية

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قال خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن الأمور منتظمة في تنسيق القبول بالجامعات، وتستمر حتى 30 أغسطس الجاري، وهناك الآلاف قاموا بتقديم أوراقهم كما هو معتاد.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، أن المجاميع مرتفعة في شعبة علمي علوم عن العام الماضي، مردفًا أن هذا يسأل عنه وزير والتربية والتعليم، وإن كان الطلاب لم يمتحنوا في المنهج كاملًا لأن الدراسة توقفت منذ مارس الماضي.
وأكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أنه تلقى إشادات واسعة بنظام التعليم في مصر وتوقيت الامتحانات وإنجازها رغم الظروف التي يعيشها العالم.
ولفت إلى أن المجموع ليس الأساس في رغبات الالتحاف بالكليات، والأفضل أن يختار الطالب وجهته في مرحلة الدراسة الجامعية وفقا لمهارته التي يتميز بها.
وناشد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، طلاب الثانوية العامة قائلا: «متستخسرش المجموع وفكر وخد وقتك في اختيار الكلية اللي تناسبك وتتماشى مع مهاراتك».
وأشار إلى أن هناك من 20 -25 % من الطلاب يرسبون في أول عام لهم بكليات بالقمة لأنهم دخلوها على أساس المجموع فقط.

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