» ريهام سعيد تفقد صداقة فنانة شهيرة بسبب أحمد سعد: ماتت بالنسبة لي

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احمد سعد

عليا بسيوني

رفضت الإعلامية ريهام سعيد الاتهامات الموجهة لها بخيانة صديقتها ريم البارودي بعد قيامها بتهنئة زوجها السابق أحمد سعد بخطوبته.

وقالت إحدى متابعات ريهام سعيد: نا بحبك جدا وبحترمك اووي وبحترم رايك ووجهة نظرك بس انا مختلفه معاكي هنا والله موش بنقدك أو حاجه انتي جبتي ريم في حلقه من حلقاتك واتعاطفنا معاها جدا جدا بس هو عتاب بسيط موش متوقعه منك انتي بالذات انك تهني أحمد بخطوبته مهما كان اختلافك مع ريم انا بحبك انتي وريم وأحمد جدا وسامحني لو في كلمه ديقتك أو زعلتك مني.

و ردت ريهام قائلة: حبيبتي انا احمد صاحبي من 25 سنه و الهبل الي انتوا بتتكلموا فيه ده عبط انا يهني احمد زي ما هنيت احمد فلوكس زي ما هنيت ياسمين عبد العزيز انا اكبر من كده حبيبتي و انا معرفش حد بالاسم ده لان اقسم بالله بالنسبه لي ماتت.

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