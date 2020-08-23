في رسالتها.. ماذا قالت زوجة ياسر عرفات عن الإمارات

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اعتذار

سها عرفات

حرق العلم الإماراتي

وجهت سهى عرفات زوجة الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات رسالة اعتذار لدولة الإمارات حكومة وشعبا.

جاء ذلك بعد قيام فلسطينيين بحرق العلم الإماراتي، عقب إبرام  اتفاقية السلام مع إسرائيل .

وقامت عرفات  بنشر صورة الرئيس الراحل ياسر عرفات مع الراحل الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رئيس دولة الإمارات أثناء لقاء جمعهما.

وقالت عرفات في رسالتها : "أريد أن أعتذر باسم الشرفاء من الشعب الفلسطيني إلى الشعب الإماراتي وقيادته عن تدنيس وحرق علم الإمارات في القدس وفلسطين وعن شتم رموز دولة الإمارات الحبيبة" .

وأضافت أن ما تم ليس من شيمنا وأخلاقنا ولا عاداتنا ولا تقاليدنا ، الاختلاف بالرأي لا يفسد للود قضية.

وتابعت في حديثها:  أقول لأجيالنا أن تقرأ التاريخ جيدا لتعرف كيف كانت الإمارات ماضيا وحاضرا تدعم الشعب الفلسطيني والقضية وإلى الآن .

كما شددت في اعتذارها بالقول:  أعتذر لشعب وقيادة الإمارات عن أي ضرر صدر من أي فلسطيني لهذا الشعب المعطاء اللطيف الذي استقبلنا دائما بكل ترحاب.. وأعتذر من أم الإمارات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك عن هذه التصرفات غير المسؤولة .

يأتي هذا عقب اتفاقية السلام بين الإمارات وإسرائيل، والتي  أشعلت الجدل مؤخرا.


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