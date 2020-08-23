فيديوهات.. شاكوش الأهلاوي يرقص للزمالك في الريسيبشن

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الزمالك

الاهلى

مباراة القمة

شاكوش

عمر كمال

عقب نهاية مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، نفذ المطرب الشعبي حسن شاكوش التحدي الذي قطعه على نفسه مع مغني المهرجانات عمر كمال.

وقام شاكوش بالرقص في الريسيبشن في حالة خسارة المارد الأحمر وذلك عقب نهاية المباراة بين الأهلي والزمالك.

وكان مغنيا المهرجانات عمر كمال وحسن شاكوش، قد أشعلا أجواء مباراة الزمالك ضد الأهلي قبل انطلاقها، بالدخول في تحد مثير في حالة فوز أحد الفريقين، وذلك عبر مقطع فيديو، تداوله عمر كمال عبر حسابه الشخصي على فيس بوك.

وبحسب الفيديو فقد عبر عمر كمال عن انتمائه الزملكاوي، بينما أعلن شاكوش عن تمثيله لجماهير الأهلي، لتشجيعه المارد الأحمر، معلنا التحدي بينهما.

وجاء التحدي بين شاكوش وكمال: "الأهلي لو كسب عمر هينزل الريسيبشن قدام الناس، ويمسك السماعة على كتفه ويرقص على أغاني الأهلي".

بينما أكد عمر: "نفس الكلام هيحصل لو الزمالك كسب (شاكوش) هيشغل أغاني الزمالك ويرقص عليها، وهنصور ده كله ليكم بعد المباراة".

وعقب نهاية المباراة وفوز الزمالك قام "شاكوش" بتنفيذ التحدي، حيث نشر عمر كمال فيديو جديد بعد المباراة، يظهر خلاله، حسن شاكوش وهو يرقص على أغنية نادي الزمالك.

وكانت مباراة القمة  بين الأهلي والزمالك، قد انتهت بفوز الأخير بثلاثة أهداف مقابل هدف، ضمن منافسات الجولة الـ21 من بطولة الدوري المصري الممتاز. 

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