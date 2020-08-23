» أبرز مباريات اليوم بالمواعيد والقنوات الناقلة

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مباريات

تقام اليوم، عدد من المواجهات في مختلف ملاعب العالم، أبرزهم النهائي المرتقب بين باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا.

دوري أبطال أوروبا

باريس سان جيرمان X بايرن ميونيخ - 09:00 مساءً - بي إن سبورتس 1.

الدوري الفرنسي

موناكو X   ستاد ريمس   - 01:00 مساءً - بي إن سبورتس 6.

لوريان X ستراسبورج    - 03:00 مساءً - بي إن سبورتس 4.

نيم أولمبيك X ستاد بريست   - 03:00 مساءً - بي إن سبورتس 6.

نيس X لانس   - 05:00 مساءً - بي إن سبورتس 6.

الدوري المصري

حرس الحدود X الإسماعيلي  ‏- 05:00 مساءً - أون تايم سبورتس 2

وادي دجلة  X الاتحاد السكندري - 09:00 مساءً - أون تايم سبورتس 1


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