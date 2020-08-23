يخرج عن صمته.. راغب علامة: الله ينتقم من السياسيين في لبنان

23 أغسطس 2020 - 10:10 ص

أدى انفجار مرفأ بيروت الذي اندلع في الرابع من الشهر الجاري إلى ردود فعل واسعة وغاضبة، خاصة بين الشعب اللبناني، والذي من بين صفوفه النجوم والمشاهير.

الفنان راغب علامة أعرب عن أسفه لما وصلت إليه حال لبنان مع القادة السياسيين، الذي أعرب علامة عن أسفه لما وصلت إليه لبنان تحت إدارتهم.

وفي تصريحات لصحيفة الراي الكويتية يقول علامة في رسالته للسياسيين :" الله لا يوفقكم وينتقم منكم"، وأن نشاهد بأعيننا ما يحصل في بيوتكم وعائلاتكم كما حصل مع الشعب اللبناني، بحسنة كل طفل وكل امرأة وكل رجل مدني أو من الإطفاء أو الدفاع المدني أو الجيش، وكل مواطن بريء في لبنان.

كما وجه رسالة للشعب اللبناني قائلا : اصح.. أنت تأخذ 100 دولار من السياسيين وتدفع لقاءها 100 ألف دولار.

وتابع قائلا : هم يعطونك 100 دولار مقابل التصويت لهم في الانتخابات، ثم يأخذوها منك من دون أن تشعر، من ثمن علبة حليب لطفلك، والمحروقات، ورغيف الخبز، وتسجيل الدراجات النارية والسيارات والبيوت.. حتى إنهم يأخذون منك روحك ومستقبلك.

وأشار علامة إلى أنه من شدة الصدمة، يشعر بأنه غير قادر على وضع صوته حتى على أغنية وطنية، منوها أنها المرة الأولى التي يعيش فيها تجربة مماثلة.

وقال علامة: عايشت الحرب اللبنانية، وحروب إسرائيل على لبنان، لكن تفجير بيروت هو أعظم كارثة حلت عليه؟