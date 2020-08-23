أول تعليق من "فايلر" بعد هزيمة القمة 120

23 أغسطس 2020 - 10:19 ص

أعرب السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للأهلي، عن حزنه الشديد من الهزيمة التي تلقاها أمام الزمالك، بثلاثية مقابل هدف وحيد بالدوري العام.

وأضاف فايلر، أن فريقه ضغط على المنافس منذ بداية اللقاء، وأن الهزيمة واردة لكن فريقه كان أفضل أغلب فترات المباراة، وحاول تعديل طريقة اللعب قبل أن يتلقى الهدف الثالث.

واختتم: "هبوط المستوى أمر طبيعي بعد توقف كرة القدم، ولا يوجد أي فريق يفوز بشكل مستمر، ولست قلقا من مشوار الفريق بدوري أبطال أفريقيا".



