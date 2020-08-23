» كويتية تدهس ضابطة شرطة بسيارتها.. ما الأمر

23 أغسطس 2020 - 10:26 ص

أقدمت امرأة كويتية مطلوبة، على دهس ضابطة شرطة، إثر كسرها لحظر التجول.

وقاومت المرأة الضابطة، حيث ركبت سيارتها، ما دفع الضابطة إلى ملاحقتها على الأقدام، إلا أنها دهستها بسيارتها.

وتمت ملاحقة المطلوبة، وطلب قوة إسناد حتى وصلوا إلى منزلها وبعد مفاوضات ومشادات مع ذويها سلموها لرجال الأمن.

وكانت دورية قد استوقفت سيارة المرأة، بعد التدقيق على بياناتها من قبل ضابطة برتبة نقيب.

وعقب التوقيف تبين أنها لا تحمل تصريحا بالخروج، وأنها مطلوبة بمبلغ 50 ألف دينار لإحدى الجهات، حيث طلب منها تسليم نفسها، إلا أنها رفضت.