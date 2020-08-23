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الشرطة تبحث عن صاحب "أحضان كورونا"

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الرجل الذي تبحث عنه الشرطة
الرجل الذي تبحث عنه الشرطة

متابعات- أمينة عبد العال

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الشرطة

كورونا

كوفيد

أعلنت الشرطة في ولاية ماساشوستس الأمريكية أنها تبحث عن رجل متهم بنقل عدوي فيروس " كورونا" المستجد بين زوار أحد المتاجر بعناقهم.

وطلبت الشرطة المساعدة من سكان مدينة سبرنجفيلد للتعرف علي المتهم الذي كان يتمشي في متجر "وولمارت" ويحتضن رواد المتجر ثم يخبرهم بعد ذلك أنه مصاب بالفيروس، حسبما نشرت "سكاي نيوز " .

وأشارت الشرطة في بيانها الذي نشرته علي فيس بوك إلى أن الرجل كان يصافح زوار المتجر ثم يحتضنهم فجأة ويقول لقد أعطيتكم للتو عناق كوفيد أنتم الآن مصابون بكوفيد قبل أن يضحك ويغادر ، لافتة إلي أن أحد من عانقهم كان مريض سرطان سابق ما يعني إن إصابته بفيروس كورونا قد يشكل خطرا علي حياته .

جدير بالذكر أن الشرطة لم تتأكد إذا كان الرجل بالفعل مصاب بفيروس "كورونا" المستجد أم لا.


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