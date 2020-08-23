تفاصيل جديدة عن الطفل المشنوق بالمنوفية

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المنوفية

حظيرة مواشي

الطفل المشنوق

لا يزال الحزن والغموض يخيمان على قرية طه شبرا التابعة لمركز قويسنا بمحافظة المنوفية، وذلك عقب العثور على الطفل "أحمد.إ.ا "  14 عاما، مشنوقا ومجردا من ملابسه ومكبلا بأشرطة لاصقة ومعلقا داخل حظيرة مواشي، بالحقل الخاص بأسرته.

عم الطفل قال إنه كان يذهب مع والده كل يوم إلى الحقل لوضع الطعام للمواشي، ثم يعود إلى المنزل، والذهاب مرة أخرى إلى الحقل ليضع لها الماء، ثم يبقي في الحظيرة يشاهد التليفزيون ويغلق الباب.

وأوضح أنه في يوم الحادث ذهب والده إلى الحقل في وقت العصر، وظل والده يطرق الباب ولكن دون جدوي، فأتي بأحد أقاربه من الأطفال ليقفز إلى الحظيرة وكانت المفاجأة الصادمة بوجود الطفل مشنوقا.

وتابع: إن والدته عندما شاهدت الموقف سقطت فاقدة الوعي وهي حتي الآن لا تفتح عينيها بعد رؤية ابنها مشنوقا ومجردا من ملابسه.

وكان اللواء أحمد فاروق القرن، مدير أمن المنوفية، قد تلقى إخطارا من مأمور مركز قويسنا، يفيد مركز بالعثور على الطفل " أحمد.إ.ا" ، 14 عاما ، ومقيم بقرية طه شبرا التابعة دائرة المركز، مشنوقا ومعلق بشجرة بعد أن جرده القاتل من ملابسه.


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