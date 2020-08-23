تصريح تليفزيوني يكشف حقيقة اغتيال الرئيس التونسى

23 أغسطس 2020 - 11:09 ص

قال محسن دالي، الناطق باسم المحكمة الابتدائية بتونس، إن رئيس الجمهورية قيس سعيد "غير معني بما أشيع عن محاولة تسميمه".

ولفت "دالي" خلال تصريحات تلفزيونية، إلى أن الأمر يتعلق بخلاف بين "مخبزين في إطار تنافس غير شريف".

وكان أحد عمال المخابز كشف للوحدات الأمنية عن مخطط كامل حاول رجل أعمال حشره فيه لاغتيال رئيس الجمهورية قيس سعيد، من خلال دس السم في كميات الخبز التي تقتنيها المخبزة، وفقا لما نشرته بعض الصحف التونسية.