قرار جمهورى جديد لـ "السيسي" لمحاربة "الفساد"

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محاربة

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نشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر اليوم الأحد، قرارا للرئيس عبد الفتاح السيسي، يحمل رقم 204 لسنة 2017، بالموافقة علي انضمام جمهورية مصر العربية إلى اتفاقية الاتحاد الإفريقي لمنع الفساد ومكافحته والمعتمدة في مدينة مابوتو بتاريخ 11/7/2003، وعلي الإعلان والتحفظ بشأن الاتفاقية.

وتمثل أهداف هذه الاتفاقية، تشجيع وتعزيز قيام الدول الأطراف بإنشاء الآليات اللازمة في أفريقيا لمنع الفساد وضبطه والمعاقبة، والقضاء عليه وعلي الجرائم ذات الصلة في القطاعين العام والخاص.

وجاءت مبادئ الاتفاقية التي تعهدت عليه الدول الأطراف وهي، احترام المبادئ والمؤسسات الديمقراطية والمشاركة الشعبية وسيادة القانون والحكم الرشيد، واحترام حقوق الإنسان والشعوب طبقاً للميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب والوثائق الأخرى ذات الصلة بشأن حقوق الإنسان، والشفافية والمساءلة في إدارة الشئون العامة، وتعزيز العدالة الاجتماعية من أجل كفالة تنمية اجتماعية واقتصادية متوازنة، وإدانة ورفض أعمال الفساد والجرائم ذات الصلة والإفلات من العقاب.


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