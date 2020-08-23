انتشر في 9 ولايات.. مرض جديد يضرب أمريكا

23 أغسطس 2020 - 12:57 م

في الوقت الذي لا تزال الولايات المتحدة تعاني فيه من انتشار فيروس كورونا المستجد، انتشر داء السالمونيلا ، والذي مصدره "الخوخ المجمد" و "البصل".

ونصحت إدارة الغذاء والدواء الأميركية أن من لديه خوخا في البيت عليه أن يتخلص منه فوراً.

وتسبب الخوخ المجمد في إصابة 68 شخصاً وتم نقل 14 منهم إلى المستشفى، والمتهم الرئيسي في الموضوع هي أكياس الخوخ المجمدة، ما تسبب في مرض السالمونيلا، الذي تفشى في تسع ولايات أمريكية .

وبحسب تقرير نشرته القبس الكويتية فقد قامت إدارة الغذاء والدواء الأميركية بالتحقيق في أكياس الخوخ كمصدر محتمل لتفشي السالمونيلا، حيث قامت إحدى الشركات بتعبئة الخوخ وبيعه في أكياس بلاستيكية شفافة تزن باوند واحد ابتداء من 1 يونيو الماضي.

وعلمت إدارة الغذاء والدواء أن هذه الشركة كانت المورد الوحيد للخوخ المعبأ في أكياس، حيث تم شحن المنتجات إلى متاجر في 16 ولاية.

وتابعت: إن العملاء الذين لديهم حبات الخوخ في المنزل، حتى لو تم تجميدها، يجب ألا يأكلوها ويجب عليهم التخلص منها على الفور.. يجب عليهم أيضا التخلص من أي أشياء مصنوعة من الخوخ.

كما يوصي مسؤولو الصحة أيضا بتنظيف وتعقيم المنطقة التي تم حفظ الفاكهة بها، لأنها ربما تكون قد لامست الأسطح أو الحاويات الملوثة.