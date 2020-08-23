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بعد حظر 31 دولة.. مسئولون يحذرون من كارثة فى الكويت

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مطار الكويت
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متابعات- أمينة عبد العال

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الكويت

كارثة

31 دولة

أعلن محمد لافي المطيري رئيس مجلس إدارة اتحاد مكاتب السفر والسياحة الكويتية أنه أبلغ السلطات في بلاده بضرورة رفع الحظر عن الـ 31 دولة الممنوعين من دخول الكويت لمنع كارثة قد بسبب الخسائر الهائلة في مجال السياحة .

وأضاف في تصريحات صحفية أنه أبلغهم بضرورة الاكتفاء بمسحة " بي سي أر " والتي تفيد بخلو القادمين من الخارج من المرض كما هو المتبع في العديد من المطارات وإلغاء فكرة الإقامة في دولة ثالثة لمواطني الدول الـ 31 لمدة 14 يوما  ومؤكدا أن الحجر لم يجد نفعا في إيقاف انتشار الفيروس  .

وأشار المطيري إلي أن الاقتصاد الكويتي يعاني بسبب فيروس كورونا ولا يمكن الاستمرار في هذا النهج بل نحتاج إلي إجراءات تساعد في تعافي الاقتصاد ونموه، لافتا إلي أن قرار إلغاء السفر سيعزز من حركة السفر فالخسائر بملايين الدولارات .


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