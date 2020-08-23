عاجل.. قرار صادم من الأهلى بشأن مروان محسن

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حسين

الاهلى

مروان محسن

تخطيط

شوبير

قررت إدارة النادى الأهلي ولجنة التخطيط، إعادة النظر فى ملف تمديد عقد مروان محسن، رغم توقيع اللاعب على عقد جديد خلال الأيام الماضية لمدة موسمين إضافيين.

يأتى ذلك بعد الأحداث الأخيرة وتراجع مستوى اللاعب، ومن الممكن عدم اعتماد العقود الجديدة والاكتفاء فقط بالموسم المتبقى له مع النادي".

وشن نجوم الكرة هجوما على اللاعب عقب مباراة أمس التى جمعت قطبى الكرة المصرية أمس السبت، بإستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة 21 من عمر مسابقة الدورى العام، بعدما أهدر فرصة خطيرة للنادى الأهلى وقت أن كانت نتيجة المباراة تشير إلى تقدم الزمالك 2/1، عندما رفض التعامل مع تمريرية سحرية من أليو بادجى زميله بالفريق، كادت أن تجعله منفرداً بمرمى الزمالك.

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