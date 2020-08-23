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«معلول والشناوي».. ماذا حدث داخل غرفة الملابس بعد ثلاثية الزمالك

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«معلول والشناوي».. ماذا حدث داخل غرفة الملابس بعد ثلاثية الزمالك
«معلول والشناوي».. ماذا حدث داخل غرفة الملابس بعد ثلاثية الزمالك

عبد القادر وحيد

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الاهلى

معلول

الشناوى

ثلاثية الزمالك

غرفة الملابس

سادت حالة من الغضب، واشتعلت الأجواء داخل النادي الأهلي، بعد الخسارة بثلاثية مقابل هدف أمام الزمالك.

وامتدت حالة الغضب، حتى غرفة الملابس للمارد الأحمر، حيث  وقعت مشاحنات كثيرة بعد إطلاق حكم المباراة صافرته، حيث حمّل التونسي علي معلول ومحمد الشناوي حارس المرمى، الثلاثي محمد هاني وياسر إبراهيم وأيمن أشرف مسؤولية الأهداف التي سكنت شباك الفريق وكلفته الخسارة بالثلاثة، وذلك بعد فشلهم في السيطرة على مفاتيح الزمالك الثلاثي أشرف بن شرقي وأحمد سيد زيزو ومصطفى محمد.

و دافع ياسر إبراهيم عن نفسه أنه تلقى كدمة قوية من ذراع مصطفى محمد في الهدف الثاني وهو ما أعاق رؤيته للكرة.

كما تدخل بعض اللاعبين الكبار لتهدئة الموقف لمنع تفاقم الأمور، ومحاول لم الشمل مجددا، وإغلاق ملف الخسارة أمام الزمالك، والتركيز في المباريات القادمة.

من جانبه أغلق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ملف مباراة القمة، التي أقيمت مساء أمس على ‏استاد القاهرة، حيث يبدأ الاستعداد لمواجهة الجونة، التي تقام يوم 26 أغسطس الجاري، ضمن ‏منافسات بطولة الدوري الممتاز.‏

ويتصدر الأهلي ترتيب جدول المسابقة برصيد 56 نقطة، ، حيث يبدأ الاستعداد لمواجهة الجونة التي ‏تقام يوم الأربعاء المقبل في إطار منافسات الجولة الـ22 في مسابقة الدوري الممتاز.‏

كانا قطبا الكرة المصرية قد اجتمعا، مساء أمس السبت، ضمن مباريات الجولة الحادية والعشرين من بطولة الدوري الممتاز، ليتلقى المارد الأحمر أول هزيمة له في الموسم الجاري بعد 21 مباراة.


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