احذر.. حكة الجلد قد تعني الإصابة بهذه الأمراض الخطيرة

23 أغسطس 2020 - 02:46 م

قد يصاب البعض بحكة في الجلد وقد تكون خطيرة إذا استمرت لعدة أيام وتشير إلى إصابة بأمراض خطيرة منها سرطان الجلد .

وأشارت الدراسات التي أشرفت عليها جامعة هوبكنز الأمريكية بالتعاون مع جامعة مونستر في ألمانيا فإن الحكة المستمرة تعني وجود أورام سرطانية في الجلد أو داخل الجسم وهو ما يستدعي تدخل طبي عاجل.

وبعد تحليل ما يقارب 170 ألف حالة مرضية ما بين الأعوام2013 و2017 ثم مقارنتها ببيانات ما يقرب من 5 مليون مريض أخرين بالحكة أظهرت الدراسات أن الأشخاص الذين يعانون من الحكة أكثر عرضة للإصابة بالسرطان .

كما أشارت الأبحاث إلي أن المرضي الذين يعانون من الحكة كانوا أكثر عرضة للإصابة بورم بما يصل إلي ستة أضعاف المريض العادي، كما أنهم أكثر احتمال للإصابة بأورام الكبد تليها أورام المرارة وقد يصاحب الحكة تغير في لون الجلد إلي اللون الأصفر .